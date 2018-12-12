ترامب يؤكد دعمه لولي العهد السعودي

دبي - بواسطة محمد فارس عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رافضا التعليق على ما إذا كان الأمير محمد متورطا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب في مقابلة مع وكالة رويترز بالبيت الأبيض: "هو زعيم السعودية. وهي حليف جيد للغاية".

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مقدم بواسطة: رويترز



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وردا على سؤال من الوكالة عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد، قال الرئيس الأمريكي: "حسنا.. يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي". © Kevin Dietsch/CNP/AdMedia

وذكرت رويترز أنها علمت من مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي أن بعض أفراد العائلة الحاكمة يسعون سعيا حثيثا لمنع الأمير محمد من أن يصبح ملكا، وأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة وترامب قد يلعبان دورا حاسما في ذلك الأمر.

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وقال ترامب "لم أسمع بذلك أبدا... بصراحة لا يمكنني التعليق لأنني لم أسمع بهذا على الإطلاق. في حقيقة الأمر إذا كان وصل لمسامعي شيء فهو أنه متمكن من السلطة".

تأتي تصريحات ترامب هذه على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) الذي يدين الأمير بن سلمان، ومناشدات أعضاء مجلس الشيوخ الموجهة لترامب للتنديد بحاكم المملكة الفعلي.

المصدر: رويترز