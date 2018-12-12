بالفيديو.. ماذا قالت وزيرة الأمن الأمريكية لوزير الداخلية؟

دبي - بواسطة محمد فارس © وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي ووزير الداخلية المصري وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي ووزير الداخلية المصري

كتب – فتحي سليمان:

ثمنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستين نيلسن، الجهود الأمنية التي تقوم بها أجهزة الأمن المصري خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتداعيات التنظيمات الإرهابية وأنشطتها.

وأشادت وزيرة الأمن الأمريكية خلال لقاءها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بنجاح الأجهزة الأمنية المصرية خلال الفترة الأخيرة، وتوجيه ضربات استباقية ضد الجماعات الإرهابية، أسفرت عن ضبط عديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها، فضلاً عن نجاحها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه أكد اللواء توفيق، على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية، وتعميق أُطر التعاون بين الأجهزة الأمنية الدولية؛ لمواجهة المخاطر التي أصبحت في غالبها عابرة للحدود، ومؤثرة بتداعياتها على أمن واستقرار الشعوب.

وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة الكامل لتطوير أوجه التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة، إدراكاً لأهمية وقيمة العمل المشترك في بلوغ الأهداف المشتركة.

وخلال استقبال وزير الداخلية، للوزيرة الأمريكية والوفد المرافق لها بمقر وزارة الداخلية في القاهرة الجديدة، أمس، استعرض الجانبان المستجدات الراهنة للأوضاع الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، وأنشطة التنظيمات الإرهابية، وتداعياتها على حالة السلم والأمن في مجتمعات الشرق الأوسط، وركزت المناقشات على أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لمواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات؛ من خلال تبادل المعلومات وتعضيد القدرات الأمنية والمهارات الوظيفية.