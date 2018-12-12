نتنياهو "يتحرّق" لضرب حزب الله ويتوعده بما لا يخطر على البال

دبي - بواسطة محمد فارس توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله اللبناني بأنه سيتلقى ضربات لا يمكن أن يتصورها، إن أخطأ وألحق الضرر بإسرائيل.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة تفقدية قام بها نتنياهو للحدود الشمالية في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي اكتشافه نفقا ثالثا يخترق الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقارير لبنانية أن النفق عثر عليه في منطقة بليدا مقابل كيبوتس يفتاح.

وقال نتنياهو لجنوده: "أنهيت حاليا بحثا شاملا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وقائد المنطقة الشمالية، وأعجبت بالروح المعنوية هنا. توجد لدينا نتائج، حيث كشفنا نفقا ثالثا، لكن الأمر المثير هو الاستعدادات القائمة هنا من ناحية معنوية وعملية، حيث سيكون ردنا قويا إن ارتكب حزب الله خطأ كبيرا وقرر بأي شكل أن يلحق الضرر بنا".

وأضاف: "حزب الله كان يعتقد أنه يحفر، وهذا بالضبط كل الأمر. نحن عرفنا وخططنا كل شيء بحرص، هذا لم يتسرب، وحافظنا على السر. نحن ننفذ ما خططنا له ومستعدون لأي شيء وتوجد هنا قوة عظيمة. نحن مستعدون".

وأكد نتنياهو أنه لو لم تكتشف إسرائيل الأنفاق، لكان حزب الله سينفذ حملة قتل تشمل بلدات المنطقة، وقال: "تهديد الأنفاق لو تحقق، كان سيعود على السكان والجنود. حزب الله كان سيقوم بحملات قتل وخطف في كل هذه البلدات". © AFP

وعاب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حزب الله ما وصفه بتقييمه الناقص لقدرات إسرائيل، وأضاف: "أدرك أن حزب الله يفهم أننا جاهزون جيدا لكل رد. أنا أعتقد أنه يدرك أن لدينا قوة عظيمة الآن أمامه، لكن تقييمه ناقص".

المصدر: i24news