شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة هيفاء أبو غزالة تؤكد دور الشباب فى المسيرة التنموية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، دور الشباب والمجتمع المدنى فى المسيرة التنموية الاقتصادية الاجتماعية وللاستماع إلى رؤاهم فى الدور المستقبلى الذى يودون رسمه للمشاركة وليقدموا للقادة العرب مرئياتهم حول ذلك.

ولفتت السفيرة هيفاء أبو غزالة فى كلمتها فى الجلسة الافتتاحية لأعمال منتديي المجتمع المدني والشباب العربى بالقاهرة على هامش القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التى ستعقد فى لبنان فى يناير المقبل، إن الحضور المتميز لرؤساء البعثات الدبلوماسية العربية وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب من الدول العربية الشقيقة للمشاركة فى الإعداد للمنتديات التى تعقد على هامش القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية دليل على الاهتمام والدعم على أعلى المستويات للتعاون والتنسيق العربى المشترك من أجل تطوير آليات لتعزيز دور الشباب والمجتمع المدنى فى مسيرة التنمية، حيث أن تحقيق التعاون بين الحكومات والمجتمع المدنى والشباب هو حجر الزاوية لتعزيز المسيرة التنموية والمساهمة فى تحسين نوعية حياة الانسان الذى هو محورها.

وأكدت أن واقعنا فى المنطقة العربية صعب لما نشهده من أزمات وحروب وتشريد، بالرغم من ذلك، فأملنا كبير أننا نستطيع أن نحول مجرى تاريخنا عن طريق الكنز المدفون فى عقول أبنائنا وعلينا أن نستخرجه.

ونوهت السفيرة إلى أن إطلاق عنوان (الانسان العربي هو محور التنمية) للقمة التنموية الرابعة جاء ليؤكد فى معناه ومحتواه على أن الموهبة الآن هى أغلى سلعة في عالمنا... المعرفة ... الإبتكار ... التكنولوجيا هم مقومات النجاح لأى دولة، ولسنا استثناء. كل ذلك فى متناول أيدينا إن استثمرنا فى الشباب والقمة القادمة فرصتنا لذلك.

وتابعت، كما أن الدور المحورى الذى يلعبه المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية الشاملة عن طريق تكامل عمله مع الدولة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما نتطلع له فى هذا المنتدى، ما هى الرسائل التى يود المجتمع المدنى أن يرسلها للقادة العرب للمساهمة فى جهود التنمية من أجل وضع مقاربة شمولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة .