الطيران الإسرائيلي… هل يعبُر من الأجواء السودانية؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظلت وسائل الإعلام الإسرائيلي تخرج في التسريبات من الغرف المغلقة للحكومة الإسرائيلية، إذ أشارت الأنباء الواردة من الدولة الصهيونية أن حكومتهم عازمة على تطبيع العلاقات مع الخرطوم التي عرفت بعدائها مع الكيان الصهيوني، أتت تلك التسريبات في أعقاب الزيارة التي سجلها رئيس الجارة تشاد، إدريس دبي إلى إسرئيل.

رد سريع

قبل فترة، راج حديث بشكل موسّع عن محاولات وربما استجابة من إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية مع السودان، زاد من تلك الفرضية التحركات الكبيرة التي قام بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في المنطقة خاصة بعد زيارته لسلطنة عمان الشهر الماضي، وزيارة الرئيس التشادي إدريس دبي لتل أبيب في ذات الشهر، وسرت أحاديث أفادت بأن مصادر إسرائيلية أكدت أن الوجهة القادمة لنتنياهو هي السودان، وأن ديبي هو الوسيط بين إسرائيل والسودان، ورداً على تلك الأقاويل نفت الحكومة السودانية على لسان القيادي بالمؤتمر الوطني عبد السخي عباس، أية نية للحكومة السودانية لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأكد على ذلك رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، عبد الرحمن الخضر في ندوة أقامتها أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني، مشيراً إلى أن موقف الحكومة السودانية من العلاقة مع إسرائيل ثابت، وهو لا علاقة ولا تطبيع.

ولم يكن السودان بمعزل عن المحيط الإقليمي واتساع دائرة تأييد صفقة القرن في المنطقة، والتي تعمل على موات القضية الفلسطينية وفق ترتيبات جديدة تقودها بعض الدول في المنطقة العربية، وذلك ما جعل الحديث عن علاقة مع إسرائيل يبلغ ذروته في الشارع السوداني.

تجدّد الحراك

بعد تصريحات المؤتمر الوطني الرافضة للتطبيع مع إسرائيل خفت الحديث عن التطبيع لفترة مؤقتة، بيد أن ساقية التطبيع بدأت بالدوران مرة أخرى بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القائل فيها إن طائراتهم ربما تتمكن من عبور الأجواء السودانية في طريقها لأمريكا الجنوبية، وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أسابيع وجيزة من التسريبات الصادرة عن الإعلام الاسرائيلي التي أشارت لرغبة نتنياهو في التطبيع مع السودان.

هل ستُحلِّق؟

ثمة أسئلة متعددة عن إمكانية تحليق الطيران الأسرائيلي عبر الأجواء السودانية بعد تصريحات نتنياهو أبرزها، كيف ستمر الطائرات الإسرائيلية عبر الأجواء السودانية، سلطات الطيران المدني قالت على لسان ناطقها الرسمي عبد الحافظ عبد الرحيم إن القانون الدولي ينص على أن تسمح الدول بمرور الطائرات من أجل السلامة الدولية وإن رفض السماح لا يضمن سلامة جوية. وأضاف (للصيحة) في حالة الرفض، لا يمكن لطائرة أن تعبر أجواء دولة بعينها، دون موافقتها ويجب أن يكون هنالك تعاون بين الدول يساهم في مرور الطائرات.

وقال عبد الحافظ إن سلطات المطار في أي بلد مهمتها توفير معلومات للطائرات العابرة لاجوائه المتمثلة في السلامة والملاحة الجوية من خلال استخدام الرادارات التي تحدد الموقف الجوي بشكل عام، وتأخذ مقابل ذلك عائداً مادياَ أو رسوم عبور تدفع للدولة، بالتالي إذا أرادت الطائرات الإسرائيلية عبور الأجواء السودانية فان القرار سيأتي من وزارة الخارجية السودانية، وهي التي تحدد للطيران المدني السماح للطيارات الإسرائيلية بالعبور من خلال أذونات صادرة من الخارجية، وأضافك لا يمكن أن تمر الطائرات الإسرائيلية بمطار الخرطوم دون إذن من الخارجية السودانية، وإن فعلت ذلك يعتبر اختراقاً لأجواء السودان.

وختم بالقول: الطائرات المدنية لا تقوم باختراق أي أجواء خوفاً على سمعتها.

لن تعبر

في الصدد، يقول القيادي بالمؤتمر الوطني دكتور قطبي المهدي، إن الحكومة السودانية لن تسمح بعبور الطيران الإسرائيلي عبر أجوائه، وحول التصريحات التي أطلقها نتنياهو بأن طائراتهم ستعبر أجواء السودان، يضيف قطبي لـ(الصيحة): (ربما أراد نتنياهو خلق جو نفسي بهذه التصريحات يعمل على تهيئة المناخ للقبول بالتطبيع).

دعوات تطبيع

قبل عدة أشهر مضت، أطلق نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ساعتها مبارك الفاضل المهدي دعوة لتبادل المصالح مع إسرائيل، ثم دار جدل كثيف حول حديثه الذي لم يتراجع عنه وتمسك به.

أبزر الدعاة

من أبرز الذين نادوا بالتطبيع مع إسرائيل في أوقات سابقة هم القيادي الإسلامي التاريخي د. حسن مكي، الذي نادى بالتطبيع من باب فقه الضعف، ثم تبعه عبد الحميد موسى كاشا، ووالي ولاية القضارف الأسبق كرم الله عباس الشيخ الذي قال إنه سيطبع مع إسرائيل حالة تسنمه قيادة كابينة وزارة الخارجية، وكان الراحل شريف محمدين قد نادى من داخل مجلس الولايات بأهمية التطبيع مع إسرائيل.