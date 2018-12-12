سماع دوي انفجارات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وذكر موقع "النشرة" اللبناني نقلا عن مراسله في منطقة حاصبيا في جنوب لبنان أن انفجارات ضخمة سمعت داخل مزارع شبعا المحتلة. وتلى الانفجارات تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي في المنطقة وأشار المراسل أن الجيش الإسرائيلي أطلق منطاد عسكري في المنطقة. وبحسب مصادر خاصة للموقع، فإن الأحداث والتطورات الأخيرة في المنطقة مرتبطة بمناورات يقوم بها الجيش الإسرائيلي داخل مزارع شبعا تمتد إلى الجولان المحتل. وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عن إطلاقه لعملية "الدرع الشمالي" من أجل البحث عما قال إنها "أنفاق عابرة للحدود" وتدميرها.. وهي تقع شمالي البلاد وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.

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