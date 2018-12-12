مرسوم ملكي يغير نظام مؤسسة في المنامة

وأصدر الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما رقم 62 لسنة 2018، بالترخيص في تعديل "عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بورصة البحرين "شركة مساهمة بحرينية مقفلة"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.
وصدر المرسوم من مادتين الأولى تقول: "مع مراعاة حكم المادة (76) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يرخص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بورصة البحرين "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م) على النحو المرافق لهذا المرسوم".
والمادة الثانية، تؤكد أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
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