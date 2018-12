وزير الدفاع الروسي: روسيا طورت نظاما فعالا للتدريب

موسكو — سبوتنيك. قال شويغو في اجتماع للجنة التحضيرية لـ "الألعاب العسكرية الدولية- 2019": "تم إدخال نظام فعال لتدريب القوات، الأمر الذي يسمح لجنودنا بتحقيق الفوز في المنافسة".

Ministry of Defense of the Russian Federation