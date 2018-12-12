وزير الدفاع الروسي: روسيا طورت نظاما فعالا للتدريب

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موسكو — سبوتنيك. قال شويغو في اجتماع للجنة التحضيرية لـ "الألعاب العسكرية الدولية- 2019": "تم إدخال نظام فعال لتدريب القوات، الأمر الذي يسمح لجنودنا بتحقيق الفوز في المنافسة".
Ministry of Defense of the Russian Federation
وأضاف: "خلال هذه الفترة (أي منذ إطلاق هذه المسابقات العسكرية في عام 2016)، اكتسبنا خبرة كبيرة في تنظيم المسابقات، وأعطت دفعة جديدة للتعاون العسكري التقني".
ووفقا للوزير، فقد ارتفع عدد الدول التي شاركت في الألعاب العسكرية الدولية الرابعة في عام 2018 إلى 32 دولة مقارنة بـ 16 دولة في عام 2016. وفي نفس الوقت ارتفع عدد الفرق المشاركة من 43 إلى 189. وجرت المسابقات في 7 دول.
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