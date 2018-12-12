جازان.. العثور على شاب محترقًا بصعق كهربائي بجوار سيارته

صحيفة الخليج الالكترونية

عثرت الجهات الأمنية بمنطقة جازان على شاب في العقد الثاني من عمره، محترقاً بجوار سيارته بأحد الطرق قرب قرية العدايا غرب محافظة صبيا، بعد أن اختفى في ظروف غامضة قبل يومين.

وأوضحت مصادر أن الشاب الذي يعمل سائقاً بجامعة جازان فقد قبل يومين أثناء عودته من عمله، وعثر عليه محترقاً بجوار سيارته؛ بعدما تعرض لصعق كهربائي وفق ما أفادت التحقيقات الأوّلية، ونقل جـثمانه للمستشفى للكشف عليه من قِبل الطبيب الشرعي.