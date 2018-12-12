- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
عثرت الجهات الأمنية بمنطقة جازان على شاب في العقد الثاني من عمره، محترقاً بجوار سيارته بأحد الطرق قرب قرية العدايا غرب محافظة صبيا، بعد أن اختفى في ظروف غامضة قبل يومين.
وأوضحت مصادر أن الشاب الذي يعمل سائقاً بجامعة جازان فقد قبل يومين أثناء عودته من عمله، وعثر عليه محترقاً بجوار سيارته؛ بعدما تعرض لصعق كهربائي وفق ما أفادت التحقيقات الأوّلية، ونقل جـثمانه للمستشفى للكشف عليه من قِبل الطبيب الشرعي.
شكرا لقرائتكم خبر عن #جازان.. العثور على شاب محترقًا بصعق كهربائي بجوار سيارته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .