وفاة آخر المشاركين في توحيد المملكة عن عمر يناهز 118 عامًا

صحيفة الخليج الالكترونية

تـوفى صباح أمس الثلاثاء، آخر رجل شارك في إحدى حـروب توحيد المملكة وهو سعيد بن محيي بن أحمد آل أحمد القحطاني، من قرية آل عمرة بمحافظة أحد رفيدة، ويبلغ من العمر 118 عاماً، وشارك في حـرب 1352، وسيدفن اليوم في مسقط رأسه بقرية آل عمرة.

والفـقيد من مواليد عام 1327 حسب بطاقة الهوية الوطنية، فيما أشارت مصادر إلى أنه ولد قبل هذا العام، ولديه من الأبناء اثنان وهما محمد يبلغ من العمر 75 عاماً، وعلي يبلغ من العمر 65 عاماً، وفقاً لـ”الوطن”.

وكان سعيد من ضمن المشاركين في “حـرب باقم” التي وقعت في عام 1352هـ؛ حيث شارك في الدعم اللوجستي عبر نقل الطحين إلى جبهة باقم.