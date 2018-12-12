“ال سويد” يفتتح ملعب مدرسة عبدالله بن بخميس مشيط ويرعى حفلها المدرسي

الخليج - عبدالرحمن الشهري

افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظه خميس مشيط الاستاذ سعيد محمد ال سويد صباح اليوم ملعب مدرسه عبدالله بن زيد الابتدائيه بحي الواحه

حيث قام فور وصوله مقر الاحتفال بقص شريط افتتاح الملعب الذي تم زراعته موخرا على مساحه تقدر اكثر من الف متر مربع

ثم اخذ مكانه بموقع الحفل الخطابي الذي بدا بالسلام الملكي ثم آيات من القران الكريم تلاها الطالب عبدالرحمن العمري عقب ذلك القاء قائد المدرسه الاستاذ مشرف بن سعيد العمري كلمة بهذه المناسبه بدأ فيها بتجديد البيعه لخادم الحرمين الشريفين بمناسبه الذكرى الرابعه لتوليه الحكم ورحب بمدير مكتب التعليم ال سويد ومقدماً شكره وتقديره له على تشريفه الحفل الختامي للمدرسه لتكريم المتفوقين والمتميزين سلوكيا وافتتاحه الملعب الرياضي الذي تمت زراعته ويمارس فيه الطلاب جميع أنشطتهم الرياضه

كما اشار العمري الى دعم المكتب وما يقدمه من تسهيلات من اجل انجاح العمل التربوي والتعليمي بالمدرسه وشكر العمري جميع منسوبي المدرسه من وكلا ء ومرشدين ومعلمين وإداريين على ما بذلوه من جهود أدت الى انجاح هذا الاحتفال وبارك لجميع الطلاب والمتميزين على جهودهم خلال الفصل الدراسي الاول متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد

عقب ذلك قام ال سويد بتوزيع الشهادات والجوائز على الطلاب المتفوقين والمتميزين ثم ارتجل ال سويد كلمه قال فيها لقد سعدت اليوم بما شهدته من جهود جباره من قبل ادارة المدرسه ومنسوبيها في تجهيز ملعب مميز يزاول فيه الطلاب نشاطاتهم الرياضيه المختلفه وقدم التنهئه للطلاب المتميزين والمتفوقين متمنيا للجميع التوفيق والسداد معربا عن عظيم شكره وتقديره للجميع على ما شاهده من جهود ملموسه من اجل الطلاب والعملية التعليميه بالمدرسه

وفي الختام تسلم ال سويد درعا تذكارياً مقدما من منسوبي المدرسه بمناسبه تشريفه لحفل المدرسه الختامي للفصل الدراسي الاول لعام ١٤٣٩/١٤٤٠