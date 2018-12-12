الرامي عطالله العنزي يكسب بطولة عام زايد الدوليه بالامارات

صحيفة الخليج الإلكترونية

توج نجم منتخبنا السعودي الرامي عطالله ندا العنزي بالميدالية البرونزيه لمسابقة المسدس 10 أمتار في بطولة عام زايد الدولية للرماية، التي أقيمت بالصالة الأولمبية في نادي العين للفروسية والرماية والجولف في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد منافسة قوية مع الفرق العربية المشاركة ، حيث حقق العنزي الميداليه البرونزيه بعد دخوله للنهايات برقم 579 نقطه من 600

أعرب “العنزي” عن شكره لهيئة الرياضه والإتحاد السعودي للرمايه لإتاحة الفرصه للمشاركة في بطولة عام زايد الدولية ، كما أبدى إعجابه في التنظيم والترتيب للبطولة وحسن الضيافة وهي ليست غريبه على دولة الإمارات الشقيقة .

من جانبه كشف “العنزي” عن إستعداداته لبطولة ألمبياد طوكيو 2020 مشيراً إلى أن التركيز الأن على الاعداد والتجهيز للبطولة الألومبية المقامة في اليابان متطلعا تكسر أرقام جديدة لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة العربية السعودية في البطولات الخارجية.