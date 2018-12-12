شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد آل أحمد القحطاني.. آخر المشاركين في توحيد المملكة (بروفايل) والان مع التفاصيل

توفي، أمس الثلاثاء، سعيد بن محي بن أحمد آل أحمد القحطاني، والذي يعتبر آخر المشاركين في حروب توحيد المملكة العربية السعودية.

فأغلب المناطق كان توحيدها عن طريق القوة العسكرية كالحروب والمعارك والصراعات اللتي حدثت في كثير من مناطق شبه الجزيرة العربية في الفترة الممتدة ما بين 15 يناير 1902 وحتى 1932 و في نفس الفترة هناك جزء من المناطق توحيدها كان بشكل سلمي عن طريق الاتفاقيات و المعاهدات ، وإنتهت بالمرسوم الملكي في 23 سبتمبر اللذي أعلن عن قيام المملكة العربية السعودية بشكلها الحالي .

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن سعيد آل أحمد، توفي عن عمر 118 عاما، وشارك في حرب 1352 (هجرية)، ومن المقرر دفنه اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه بقرية آل عمرة في مركز الفرعين بمحافظة أحد رفيدة.

سعيد بن محي بن أحمد آل أحمد القحطاني، ولد عام 1327 (هجري)،حسب بطاقة الهوية الوطنية، إلا أن هناك من يؤكد ولادته قبل هذا العام، وعاصر في طفولته الحقبة التركية العثمانية في عسير.

وعاصر الفترة القصيرة للأمير حسن بن علي آل عايض، حتى ظهر جيش الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وانضمام عسير للوحدة، وكان ضمن المشاركين في حرب باقم سنة 1352هـ، خاصة في الدعم اللوجستي عبر نقل الطحين إلى جبهة باقم.

فقد عاصر في طفولته الحقبة التركية العثمانية في عسير، ويروي أنه كان يشاهدهم يتجولون في سوق أبها. ويذكر أيضا أنه عاصر الفترة القصيرة للأمير حسن بن علي آل عايض، حتى لاحت من الشرق بيارق التوحيد، جيش الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، وانضمام عسير للوحدة الكبرى، بعد معركة حجلاء التي سارت بأخبارها الركبان.

وعندما نشبت حرب باقم سنة 1352iهـ، كان من ضمن المشاركين في هذه الحرب، وكان الشيخ بن هيف شيخ خطاب وجارمة هو من يختار المشاركين في الحرب، وكانت تتمثل مشاركته في الدعم اللوجستي عبر نقل الطحين إلى جبهة باقم، أما القتال فقد شارك فيه 3 أشخاص وهم: مبارك بن عبدالله آل أبوحاوي، وعبدالله بن علي آل حريد، ومحمد بن معيض آل مشعوف.