شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمناقشة المشروع السكني الأول لمنتسبي جامعة حضرموت والان مع التفاصيل

عقدت الجمعية التعاونية السكنية لموظفي جامعة حضرموت بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة الجامعة اجتماعها الاستثنائي لأعضاء الجمعية العمومية. وجاء ذلك برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني والدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت بأشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت لمناقشة المشروع السكني الأول لمنتسبيها. واستعرض عدنان الجيلاني الأمين العام للهيئة الادارية للجمعية التعاونية السكنية الانشطة والانجازات التي حققتها الهيئة الادارية للجمعية السكنية خلال الفترة الماضية ومتابعتها لاستكمال اجراءات المشروع السكني الأول مع الجهات المختصة وكذلك جلب المستثمرين لبناء مشروع المخطط السكني لموظفي الجامعة بعد عرضة على أعضاء الجمعية العمومية للتصويت والموافقة كما استعرض الاجتماع رئيس الجمعية عبدالرحمن باربيد خطة عمل ونشاط الجمعية لعام 2019م والبرامج التي سيتم تنفيذها مشيراً إلى أن الجمعية لديها عدد من الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعضائها من موظفي جامعة حضرموت للمرحلة القادمة واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة فنية وقانونية من المختصين في الجوانب القانونية والفنية الهندسية من موظفي الجامعة . حضر الاجتماع صالح عمر باعكيم الأمين العام لنقابة موظفي الجامعة وأعضاء الهيئة الادارية للجمعية التعاونية السكنية بجامعة حضرموت.

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