شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم العقارات تدعم بورصة دبي وهدوء في معظم أسواق الخليج والان مع التفاصيل

دعم نشاط أسهم قطاع العقارات بورصة دبي في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء في حين لم يطرأ تغير يذكر على معظم الأسواق الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.6 % بدعم من صعود سهم إعمار العقارية 2.2 % ، بعدما قالت الشركة إنها بدأت عمليات تطوير في الصين.

وبعيدا عن قطاع العقارات، ارتفع سهم تكافل الإمارات-تأمين 3.6 % بعدما اشترت جولديلوكس للاستثمار التابعة لمجموعة أبوظبي المالية حصة 29.5 % في الشركة.

وقفز سهم الخليج للملاحة 2.9 % بعدما قالت جولديلوكس في الأسبوع الحالي إنها استحوذت على حصة 18.32 % بالشركة.

واستقر مؤشر البورصة السعودية دون تغيير يذكر. وزاد مؤشر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.3 % بينما ارتفع سهم كيان للبتروكيماويات واحدا بالمئة.

وقفزت أسعار النفط بنحو 1 % الأربعاء في ظل تعافي أسواق الأسهم العالمية وبدعم من توقعات بأن يسهم خفض إنتاج النفط بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في عام 2019 في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق.

وزاد سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) 4.3 % بينما ارتفع سهم العربية للأنابيب 1.9 % بعدما قالت الشركتان إنهما فازتا بعقود توريد أنابيب إلى شركة أرامكو السعودية.

وطفيفا تراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.2 % بعدما فقد سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 6.1 % بينما تراجع سهم دانة غاز 1.6 %.