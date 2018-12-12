شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يساهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، أن إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يُسهم في منع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة.

وقال الجبير -خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في الرياض- إنه سيتم إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويؤكد خبراء أن التهديدات الإيرانية المتزايدة للملاحة البحرية، وكذلك التدخلات التركية ستكون المحور الرئيسي في مناقشات الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، في العاصمة السعودية الرياض.

ويعتبر الاجتماع الوزاري هو الثاني من نوعه، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين هذه الدول، ومناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الملاحة في أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

واحتضنت القاهرة الاجتماع الأول منتصف ديسمبر/كانون الأول العام الماضي على مستوى كبار مسؤولي دول السعودية والأردن وجيبوتي وإريتريا واليمن والسودان.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر كخطوة أولى على سبيل وضع أسس التعاون المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويأتي الاجتماع فيما تواجه تلك الدول تهديدات مشتركة للملاحة في مياه البحر الأحمر من جانب مليشيا الحوثي التي تسيطر على الساحل الغربي اليمني بدعم إيراني عسكري.