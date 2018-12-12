شكرا لقرائتكم خبر عن سائقو باصات الأجرة ينددون باستمرار الإضراب في المكلا والان مع التفاصيل

يستمر سائقو باصات الأجرة فرزة الشرج-فوة عن العمل منذ مساء الثلاثاء.

ويأتي اضراب سائقي الباصات عن العمل اعتراضا على التسعيرة الجديدة في اجور النقل التي أقرها مكتب وزارة النقل والتي وصفها السائقون بأنها لاتتناسب مع مقدار مايخسرونه من محروقات حد قولهم.

وتسبب توقف باصات النقل في الفرزة بعرقلة الكثير من المواطنين والعوائل عن اعمالهم وتأخر تحركاتهم بين المناطق المذكورة.

وأكد مجموعة من سائقي الباصات ان التسعيرة الجديدة، اجحاف وظلم في حقهم خصوصا مع ارتفاع اسعار قطع الغيار والزيوت في السوق المحلية.

مشيرين الى أن توقفهم عن العمل سيتستمر حتى يتم تعديل اسعار التنقل مرة اخرى بما يتناسب مع متطلباتهم دون الحاق ضرر بهم او بالمواطن ذاته.

الجدير بالذكر ان مكتب وزارة النقل قد اصدر قبل ايام تعديلا على قيمة التنقل بين المناطق في فرزات مدن ساحل حضرموت تماشيا مع الانخفاض الحاصل في قيمة اسعار المحروقات.