الداخلية الفرنسية: البحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورغ ما زال جارياً

قال نائب وزير الداخلية الفرنسي، لورون نونيز، لراديو فرانس إنتر اليوم الأربعاء، 12 كانون الأول، 2018، إن البحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورغ ما زال جارياً.

ورداً على سؤال ما إذا كان المشتبه به قد غادر فرنسا، قال نونيز: “لا يمكن استبعاد ذلك”.

وأضاف المسئول الفرنسي أنه من المعتقد أن قوات الأمن أصابت المهاجم إلا أنه لا يمكن تأكيد ذلك.

وقامت الشرطة بعملية في وقت مبكر الأربعاء حول كاتدرائية ستراسبورغ قرب المكان الذي قتل فيه مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب نحو 12 شخصاً بجروح مساء الثلاثاء.

وذكرت وكالة رويترز أن ضباط شرطة يؤمنون منطقة قريبة من موقع سوق عيد الميلاد بالمدينة الواقعة شمال فرنسا.

وتشهد فرنسا، منذ أيام، حالة من الفوضى جراء الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار الوقود.