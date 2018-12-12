شكرا لقرائتكم خبر عن فورد توقف بيع وتداول موديل C-Max بالأسواق الأوروبية والان مع التفاصيل

أعلنت شركة فورد Ford الأمريكية المصنعة للسيارات عن نيتها وقف إنتاج وبيع كل من موديل C-Max وموديل Grand C-Max بقارة أوروبا بداية من عام 2019.

ووفقا لموقع "موتور وان" فإن هذا الإجراء من قبل شركة فورد، يأتي كأحد النتائج المترتبة على قرار آخر صدر عن الشركة الأمريكية مطلع ديسمبر الجاري، حين أعلنت عن نيتها الاستغناء عن عدد كبير من العاملين بمصانعها بدول أوروبا.

وقال الموقع الأمريكي، إن موديلَيْ C-Max وGrand C-Max من ضمن الموديلات التي يتم تصنيعها بمصنع فورد Ford بمدينة "سارلويس" الألمانية، وهو أحد المصانع التابعة لفورد Ford التي ستشهد تخفيضا لعدد العاملين بنحو 1600 موظف.

وتستعد شركة فورد Ford للاستغناء عن أكبر عدد من الموظفين التابعين لها في تاريخها خلال فترة لا تزيد على عامين من الآن.

وكانت تقارير صحفية نقلها موقع "موتور وان"، قد ذكرت أن فورد Ford تستعد للاستغناء عن نحو 25 ألفا من موظفيها، ستكون غالبيتهم من العاملين بفروع فورد Ford بجميع أنحاء أوروبا.

ووفقا للتقارير التي نشرتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن شركة فورد Ford يقدر حجم أعمالها بقارة أوروبا حاليا بـ7 مليارات دولار، وأكد التقرير أن عملية الاستغناء عن الموظفين ستطال أيضا عددا من العاملين بشركة فورد Ford بقارة أمريكا الشمالية، وبالتحديد العاملون بقسمي "UAW" و"CAW".

مع العلم بأن حجم العمالة لدى شركة فورد بأوروبا من الفئات المستهدفة بهذا الإجراء يصل إلى 70 ألف موظف؛ ما يعني أن الاستغناء عن 25 ألف موظف يعادل ثلث العاملين بفورد حاليا.

ولمّح موقع "موتور وان" إلى أن الاتجاه لصناعة المركبات الكهربائية له دور كبير في هذه التغيرات التي يشهدها عالم صناعة السيارات، كون تغير التخصصات في عملية التصنيع يختلف بقدر كبير بين صناعة الهندسة الكهربائية والسيارات الكهربائية التي تعمل بالمحروقات.