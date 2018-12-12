شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات شهيرة يتوقف إنتاجها في 2019 والان مع التفاصيل

بقدر ما يعتبر عام 2019 من الأعوام التي ستشهد طرح عدد مميز من السيارات الجديدة والمحدثة، فإن هذا العام سيشهد القضاء على عدد ليس بالقليل من الموديلات التي أثبتت فشلها بعد طرحها بالأسواق.

ولعدة أسباب أهمها ضعف الأداء وقلة الشعبية وتراجع نسبة المبيعات، اتخذت شركات مثل كاديلاك وفورد وشيفروليه، قرارا بوقف تصنيع عدد من موديلاتها بداية من عام 2019، وعدم التخطيط لطرح أي نسخة بإمكانيات أحدث لهذه الموديلات في المستقبل.

وجمع موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات في قائمة، الموديلات الخمسة الأبرز المقرر تنفيذ حكم الإعدام عليها بداية من العام المقبل.

5 موديلات سيارات يتوقف إنتاجها في 2019:

1. C4 COUPE الرياضي

بدأ الموقع قائمته بموديل C4 COUPE الرياضي، والذي قررت شركة ألفا روميو وقف تصنيع أي نسخ جديدة منه بداية من 2019.

وكان طرح هذا الموديل بمحرك بقوة 237 حصانا وبقدرة تسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.2.

2. ATS Sedan

من بعده جاء بالقائمة موديل ATS Sedan الذي قررت شركة كاديلاك وقف تصنيع أي نسخ جديدة منه بداية من عام 2019، وكان قد طرح بمحرك بسعة 2.0 لتر وبقوة 272 حصانا.

3. City Express

موديل City Express من شيفروليه، والذي طرح في عام 2014 ولم يبع منه على مدار 4 سنوات سوى 30 ألف نسخة فقط.

4. Cruze شيفروليه

موديل Cruze من شيفروليه، والذي طرح في عام 2015، تفوق عليه موديل هوندا CIVIC من نفس الفئة مما أدى لتعرضه لخسائر كبيرة في نسب المبيعات.

5. موديل C-Max المهجن من فورد

موديل C-Max المهجن من فورد، والذي طرح في عام 2003 بأوروبا، وفي عام 2012 بالولايات المتحدة، ولكن خلال هذه السنوات لم يبع منه سوى 6600 نسخة فقط.