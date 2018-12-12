شكرا لقرائتكم خبر عن تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية والان مع التفاصيل

قال مسؤول في حزب المحافظين إن عددا من نواب الحزب، توصلوا إلى إجراء تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء.

وأضاف المسئول البريطاني أن ذلك في ظل انفراط عقد خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي.

وذكر جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم "لجنة 1922" في حزب المحافظين، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع.

وتابع برادي أن اقتراعا سيجرى بين الساعة 1800 و2000 اليوم الأربعاء في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.

وكانت ماي النواب البريطانيين من أن رفض اتفاق بريكست خلال التصويت التاريخي في البرلمان المقرر الثلاثاء سيؤدي إلى "خطر حقيقي"، يتمثل في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويوم الأحد أجرت ماي مشاورات هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وفق ما أعلن الأخير عبر تويتر، مشددا على مدى "أهمية" الأسبوع المقبل "بالنسبة إلى مصير بريكست".