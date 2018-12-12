شكرا لقرائتكم خبر عن "راجوسا".. الجمال الإيطالي على تلة من الحجر الجيري والان مع التفاصيل

راجوسا أو بالإيطالية "Ragusa" مدينة إيطالية تقع جنوب شرق جزيرة صقلية، مبنية على تلة من الحجر الجيري في جبال إبلا بين واديين عميقين.

تمتلك المدينة منطقتين متميزتين، الأكثر انخفاضاً والأقدم تسمى "Ragusa Ibla" والجزء الأعلى "Ragusa Superiore" يفصلهما وادي الجسور Valle dei Ponti"، وهو واد عميق وضيق وشديد الانحدار تجتازه 4 جسور، أشهرها جسر "Ponte dei Cappuccini" الذي يعود للقرن الـ18، حسب ما ذكر موقع"informagiovani-italia" الإيطالي.

بنيت المدينة في الأصل على تلة صغيرة شديدة الانحدار مع وديان عميقة من 3 جهات تفصلها عن الهضبة العليا، لكن وقع بها زلزال عام 1693 دمر العديد من مباني جنوب شرق صقلية، لذلك تقرر إعادة بنائها على مستوى أعلى، ولكن بشكل مختلف هذه المرة، حيث اختار الأثرياء الإقامة في المدينة القديمة التي أُطلق عليه "Ragusa Ibla" أما العمال والطبقة الكادحة فلجأوا إلى بناء مدينتهم وأسموها "Ragusa Superior".

وفي عام 2002، أُعلنت راجوسا و7 مدن أخرى في وادي نوطو val di noto ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لامتلاكها إرثا ثقافيا كبيرا مُكونا من كنائس عتيقة وأعمال فنية تاريخية وأزقة رائعة المبنية على الطراز الباروكي.

تمتلك "راجوسا" العديد من المزارات السياحية الرائعة، من أبرزها كاتدرائية سان جيوفاني Cattedrale di San Giovanni التي صممها المهندس المعماري روزاريو جالياردي، وبُنيت في وسط المدينة في نهاية الـ18، وتحوي أفضل الأعمال الفنية وأكثرها قيمة، ويوجد بداخلها متحف الكاتدرائية، المفتوح لزيارة السياح والزائرين 5 أيام في الأسبوع من الإثنين إلى الجمعة.





وواحد من أروع الطرق التي يمكن زيارتها في هذه المدينة، هو طريق المشاة "Le scale di Ibla" للوصول إلى حي الباروك في راجوسا إيبلا، ويبدأ هذا الطريق من كنيسة سانتا ماريا ديلي سكال، التي تم افتتاحها مؤخراً بعد أعمال تجديد طويلة، وصولاً إلى ساحة "ديلا ريبوبليكا"، والمعروفة باسم ساحة آرتشي، مروراً بالأزقة والسلالم الرائعة، للتمتع برؤية بانورامية للمدينة.





أما العمارة في "راجوسا" فسيطول الحديث عنها، المدينة المبنية على الطراز الباروكي والتي تمتلك عدداً كبيراً من المباني والقصور الرائعة من أهمها قصر كوسينتيني palazzo cosentini، الذي يعود تاريخ بنائه إلى أواخر القرن الـ18 الميلادي، على يد البارون رافاييل كوسينتيني، ويتكون من 3 طوابق ويتميز بالشرفات المزينة الأنيقة.

وقصر زاكّو Palazzo Zacco الذي بُني عام 1750 كمنزل للقديس أنطونيو، ثم تم شراؤه بعد ذلك من قبل عائلة "Zacco" التي أعادت تسميته.



وعلى بعد حوالي 20 كم من المدينة تقع منطقة ميناء راجوسا Ragusa marina، واحدة من المناطق السياحية الساحلية الأكثر تجهيزاً وشهرة في جزيرة صقلية، والتي يتمتع فيها الزوار بالشواطئ الذهبية والبحر الكريستالي إلى جانب خدمات المطاعم والفنادق ووسائل الترفيه المختلفة.