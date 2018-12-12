شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" الكويتية توقع مذكرة تفاهم مع "علي بابا" الصينية والان مع التفاصيل

وقّعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة "وايل كلاود"، إحدى شركات مجموعة "علي بابا" الصينية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم، إن التوقيع تم على هامش زيارة المدير التنفيذي الدولي لشركة "علي بابا - وايل كلاود" بين زهو للمقر الرئيسي للهيئة في الكويت.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سالم الأذينة أن توقيع المذكرة مع شركة علي بابا وايل كلاود، وهي ذراع الحوسبة السحابية لمجموعة علي بابا، جاء سعيا لتحقيق رؤية التحول الرقمي في الكويت والذي يُسهم في تحويل الكويت إلى مركز للاقتصاد الرقمي بما يتوافق مع رؤية (كويت 2035).

وبيّن أن المذكرة تهدف الى تمكين السوق المحلي من تبني إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي (Ai) إضافة إلى تحفيز قطاع المشاريع الصغيرة في تبني أحدث الوسائل التكنولوجية التي ستتيح الفرصة للمواطنين للحصول على الخبرة التقنية لبناء السوق الجديد بابتكاراتهم وجهودهم.

وأوضح أن شركة علي بابا وايل كلاود ستقدم مشورتها الاستراتيجية في إيجاد حلول تكنولوجية اقتصادية مبتكرة للقطاع الحكومي والخاص وتقديم الخبرة في بناء الهيكل الأمثل للمدن الذكية.

وتُعَد شركة علي بابا وايل كلاود من أكبر الشركات في سوق تكنولوجيا المعلومات ومن الشركات المعروفة على مستوى العالم في تزويد خدمة الحوسبة السحابية (Cloud) وهي شركة تابعة لمجموعة علي بابا العالمية.