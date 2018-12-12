شكرا لقرائتكم خبر عن سُحب دخان في سماء جدة.. والدفاع المدني يكشف خسائر الحريق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الإطفاء بالدفاع المدني في جدة من إخماد حريق اندلع بمصنع، فجر اليوم، بالمنطقة الصناعية المرحلة الأولى جنوب المحافظة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، وقال: إن فرق الدفاع المدني بجدة تمكنت، فجر اليوم، من إخماد الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأضاف: “إن تصاعد سحب الدخان من داخل المصانع كان وراء ورود البلاغ للمركز الوطني للعمليات الموحدة.

وتابع: “على الفور ومن ساعة تلقي البلاغ تم تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ داخل المنطقة الصناعية، كما تم تحريك فرق التدخل في المواد الخطرة وفرق مساندة للمشاركة في حال تطلب الوضع تدخلها في إخماد الحريق وأخذت المنطقة الشمالية للحادث لتتمركز بها الفرق المساندة”.

وأشار إلى أن الحريق اندلع بداخل مصنع يعمل في نشاط التغليف والتهذيب واقتصر الحريق على مكائن تصنيع ومحولات توزيع كهربائية تم محاصرة السنة اللهب في نقاط الاشتعال والحد من انتشارها للأجزاء المجاورة لها من خلال عمليات التبريد بالرش المتقطع للمياه.

وختم بالقول: “إن الحادث نشب في الساعة الرابعة من فجر اليوم تم إخماده تماماً دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح، في وقت باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي اقتصر على أضرار مادية”.