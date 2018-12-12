الأمن المغربي يفكك ثاني خلية إرهابية لداعش في أقل من أسبوع

أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، تفكيك ثاني خلية إرهابية خلال أسبوع واحد يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي تتكون من ثلاثة عناصر؛ وكانوا ينشطون بمدينة القنيطرة (غرب).

وأضاف أن الأبحاث الأولية أفادت بأن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق في وقت سابق بتنظيم داعش "سواء بالساحة السورية-العراقية أم بفصائله الناشطة بغرب أفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية".

وأفاد البيان بقيام المشتبه بهم الثلاثة بـ"التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب"، إضافة إلى "الإشادة والدعاية" لتنظيم داعش.

وكانت السلطات المغربية أعلنت الجمعة تفكيك خلية أخرى من ستة أفراد في بني ملال (وسط) يشتبه في ارتباطها أيضا بتنظيم داعش الإرهابي.

وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا "إرهاب" وتم تشديد قوانين مكافحته.

وتعلن السلطات المغربية مرارا تفكيك "خلايا إرهابية" وسجلت تراجعا في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في 2016 ثم تسع سنة 2017، بحسب أرقام رسمية.