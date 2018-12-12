وفدا مشاورات اليمن بالسويد يسلمان المبعوث الأممي كشوفا بأسماء الأسرى

سلّم وفدا التفاوض في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في السويد، إلى مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، كشوفات بأسماء الأسرى والمعتقلين الذين سيفرج عنهم.

وكانت "العين الإخبارية" قد نقلت في وقت سابق من اليوم عن مصدر مطلع داخل المشاورات، فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، قوله إن وفد الحكومة الشرعية سلم مكتب الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء كشفا يضم 8576 اسما من المعتقلين لدى مليشيات الحوثي.





وأضاف أن هناك كشوفات أخرى لاحقة سيتم تسليمها من قبل الوفد الحكومي للأمم المتحدة ضمن اتفاق تبادل الأسرى الذي جرى التوقيع عليه قبل بدء مشاورات السويد.



وشملت كشوفات الحكومة، كافة المعتقلين الذين وصلت أسماؤهم إلى لجنة الأسرى والمعتقلين ومن ضمنهم المعتقلون من الطائفة البهائية وعائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، إلى جانب كافة فئات الشعب اليمني الذين تضرروا من الحوثي.





وأشار المصدر إلى أن وفد الحكومة الشرعية "تقدم بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيات الحوثية بعدم تكرار هذا الأمر حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب" .





كما طالب الفريق الحكومي أن يتضمن الاتفاق عودة الحرية للصحفيين، وعودة حرية الصحافة والمواقع الصحفية ومقرات الصحف التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب وفك الحجب عن كل المواقع التي أُغلقت بدون أي وجه قانوني .





وفي الوقت الذي لم يعرف فيه عدد الأسماء التي قدمها طرف الانقلابيين الحوثيين، جرى الحديث عن ٧٥٠٠ اسم.

ويقضي الاتفاق أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.

تطورات تأتي غداة تصريح أدلى به المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، في مؤتمر صحفي، كشف فيه، أن إعلان اتفاق تبادل الأسرى سيتم خلال اليومين المقبلين.



وملف الأسرى والمعتقلين هو الوحيد من بين ملفات إجراءات الثقة- التي على أساسها تجري الجولة الحالية من المشاورات- الذي يشهد تقدما ملموسا منذ انطلاق المحادثات، الخميس الماضي.





في المقابل، لازالت ملفات أخرى مطروحة على طاولة المشاورات تصطدم بتعنت الحوثيين، مثل الحديدة ومطار صنعاء وفك الحصار عن تعز والوضع الاقتصادي، أمام تمسك وفد الشرعية بسيادة الحكومة على كل شبر من أراضي اليمن.

