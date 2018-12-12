دواء جديد يعالج الإنفلونزا بجرعة واحدة

وافقت هيئة الأغذية والدواء الأمريكية على علاج جديد للإنفلونزا، هو الأول الذي يحصل على موافقتها منذ ما يقرب من عقدين.

وقالت الهيئة إن العقار الجديد الذي يطلق عليه Xofluza (الاسم العلمي baloxavir marboxil) قد تمت الموافقة عليه لعلاج الإنفلونزا في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر، ويتم تناوله بعد ظهور أعراض الإنفلونزا بـ48 ساعة كجرعة واحدة عن طريق الفم.

وقال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير الدكتور سكوت جوتليب، في بيان: "هذا هو أول علاج جديد لمقاومة الإنفلونزا منذ قرابة 20 عاما بآلية عمل جديدة وافقت عليها هيئة الأغذية والدواء".

وأضاف: "مع وجود الآلاف من الناس الذين يصابون بالإنفلونزا كل عام، فإن وجود بدائل علاج آمنة وفعالة أمر بالغ الأهمية.. ويوفر هذا الدواء الجديد خيارا علاجيا إضافيا مهما".

وتستند الموافقة التي منحتها الهيئة للدواء إلى نتائج من دراستين لأكثر من 1800 شخص، ووجدت إحدى الدراسات أن المرضى الذين تناولوا Xofluza خلال 48 ساعة من ظهور أعراض الإنفلونزا تراجعت أعراضهم بسرعة أكبر مقارنة مع أولئك الذين تناولوا دواء وهميا.

ووفق هاتين الدراستين، فإن هذا الدواء الجديد يعمل على تثبيط إنزيم يحتاجه فيروس الإنفلونزا، وهو مختلف عن الإنزيم الذي يستهدفه عقار تاميفلو المضاد للفيروس.

وقالت الدكتورة ديبرا بيرنكرانت مديرة قسم الأدوية المضادة للفيروسات في هيئة الأغذية والدواء: "وجود مزيد من خيارات العلاج التي تعمل بطرق مختلفة لمهاجمة الفيروس أمر مهم، لأن فيروسات الإنفلونزا يمكن أن تصبح مقاومة للأدوية المضادة للفيروسات".

وشددت بيرنكرانت على أن الدواء ليس بديلا عن الحصول على جرعة من الإنفلونزا الموسمية، وقالت إن "التطعيم السنوي هو الوسيلة الرئيسية لمنع ومكافحة تفشي الإنفلونزا".