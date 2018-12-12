أ ش أ

أكد مستشار رئيس الجمهورية اليمني، وعضو وفد حكومة الشرعية في مشاورات السويد، ياسين مكاوي، أن الحوثيين هم من يعرقلون فتح مطار صنعاء.

وأضاف مكاوي أن أول خطوة يجب القيام بها بعد تبادل قوائم الأسرى بين طرفي النزاع، هو وضع الضمانات الحقيقية، للإفراج عنهم وعدم عودتهم مرة أخرى إلى سجون الحوثي، التي أصبحت صنعاء جزءاً منها.. بل باتت سجناً كبيراً.

وطالب مستشار رئيس الجمهورية اليمني، المجتمع الدولي بدعم الحكومة الشرعية، لإستعادة الدولة اليمنية.

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس اليمني: الحوثيون هم من يعرقلون فتح مطار صنعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .