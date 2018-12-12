أستراليا تصدر قانونًا يسمح بالوصول إلى بيانات مستخدمي الإنترنت

(مصراوي):
أصدرت الحكومة الأسترالية قانونًا جديدًا يسمح للجهات الأمنية بالوصول إلى البيانات المشفرة التابعة لشركات الإنترنت في البلاد.
وتنص بنود القانون على أن: "تلتزم شركات التكنولوجيا والإنترنت العاملة في أستراليا، بتزويد الجهات الأمنية ببيانات المستخدمين، حتى المشفرة منها، في حال طلبت الأخيرة منها ذلك".
وفي حال امتناع الشركة عن تقديم البيانات المطلوبة للجهات الأمنية، فهي ملزمة بموجب القانون الجديد بدفع غرامة 10 ملايين دولار أسترالي، بما يعادل 7.2 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت السلطات الأسترالية، أن هذا القانون ضروري لحماية المواطنين من الإرهاب والمجرمين، حيث أن تشفير البيانات يعيق أحيانا ملاحقة هؤلاء الأشخاص.
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