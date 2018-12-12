شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "حكومة بريطانيا": قطاع الصيد مهم لاقتصاد غزة ونحث إسرائيل على إزالة القيود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط، الجانب الإسرائيلى، بإزالة القيود على قطاع الصيد فى قطاع غزة المحتل، مشددا على أنه مهم جدا فى اقتصاد غزة.
وقال صامويل، بعد لقائه بصيادين من قطاع غزة: "فى زيارتى إلى غزة قابلت الصيادين الذين يعملون فى ظروف صعبة بسبب التهديد الإسرائيلى، قطاع الصيد مهم جدا فى اقتصاد غزة الأوسع، ولذلك دائما نحث الجانب الإسرائيلى على إزالة القيود عن هذا القطاع".
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