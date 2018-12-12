متهم هاااااارب.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ احدث المريخ المفاجأه وتخطي اتحاد الجزائر .

@ فوز غال بحساب الدولار والمال وثمين بالحساب المعنوي والاداري .

@ المريخ كان بحاجه شديده للتأهل حتى يعوض خروجه الافريقي المبكر فضلاً عن ان الازمة الماليه الطاحنه التي تعم النادي الاحمر علاجها في اموال التأهل .

@ قريش واسد وبقية اعضاء المجلس القموا الصحافة الحمراء المعاديه حجراً صلداً .

@ عجبي لاقلام حمراء انتظرت بفارغ الصبر خروج المريخ !!

@ جهزوا مقالاتهم ضد قريش واسد لكن رفاق الغربال خذلوهم .

@ تأهل المريخ يعني مزيد من التمكين لقريش واخوانه .

@ كبار العرب (الاهلي ، الزمالك ، الترجي ،وفاق سطيف) خرجوا ولم يتبق غير الهلال السعودي .

@ الفرصه سهله امام المريخ لمزيد من التقدم في ظل غياب الكبار وتأهل الصغار .

@ يُخطي صغار المريخاب لظنهم ان الاهله تعساء بتأهل المريخ .

@ من مصلحة الهلال وجود منافس محلي قوي .

@ وصل الهلال لنهائي الابطال حينما كان المريخ في افضل حالاته (مريخ مانديلا) .

@ الهلال لا يشرفه وصيف ضعيف .

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