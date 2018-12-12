مافي كلام..!!.. بقلم عبد المنعم شجرابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> تدفق الماء في ريفها وحضرها وولاية نهر النيل التي اعلنت عن «صفرية العطش» من قبل محت الامية وانارت البلدان مع بعض العجز تعترف به حكومتها في مجال الصحة.. تقدم ولاية نهر النيل من قبل حكومتها يتمثل في مواطنها الواعي الذي يعرف حقوقه وواجباته ولا غرابة ان تتصدر ولاية الزراعة والصناعة والاسمنت والمعادن الولايات والى الامام درة ولايات بلادي..!

> في حفظ الله ورعايته غادرت أو تغادر بعثة الهلال اليوم الى تونس تصحبها الدعوات الطيبات بالعودة الظافرة المنتصرة باذن الله وعبارات التشجيع القوي الذي سمعه أو لقيه لاعبي الفريق من جماهيرهم الوفية المخلصة عقب نهاية مباراة هلال الجبال والتي جاء فيها الانتصار «معنوي» اكثر مما هو «تجاري» مضيفاً للهلال في روليت الدوري هدفين وثلاث نقاط.. مع الف الف سلامة ابطال هلال الوطن وانتم تغادرون الوطن وتجوا عايدين وانشاءالله منتصرين..!

> حسناً فعل مجلس ادارة الهلال وهو يقرر سفر فريقه الى تونس قبل اسبوع أو انقص منه قليلاً من تاريخ المباراة.. حسناً فعل ذلك «فالطقس» في تونس يحتاج للتعود عليه نوعاً ما ومن قبل فطقس المباراة واعني به الاهتمام الجماهيري والاعلامي هو نفسه يحتاج «للمعايشة» والدخول فيه من الباب الواسع.. الخلاصة اتخذ مجلس الهلال قراره «الصائب» وقام بواجبه خير قيام والباقي على الجهاز الفني واللاعبين.. وهم قدره «ومافي كلام»..!

> المتابعون والمراقبون يرون ان الممتاز بدأ ساخناً والرسم البياني للمنافسة من اسبوعها الاول الى اسبوعها الثالث في تقديري في ارتفاع.. وبصورة عامة فكل فريق اخذ حقه في الانتصار والتعادل والخسارة مع استثناء خفيف تتصدره الرابطة أحد ضيوف الممتاز هذا الموسم.. وان ميزتها هنا فتميزها يأتي في وجودها وحيدة سفيراً لكوستي مع الاندية السيادية بعد هبوط ابن عمها المريخ.. عموماً للرابطة وغيرها المنافسة في بداياتها والجاي اصعب.. «ومافيهو يمة ارحميني»..!

> بالمناسبة نسبة احراز الاهداف في الاسابيع الأولى من الممتاز اعلى من النسخة الماضية من المنافسة والتحكيم افضل اداءاً والى الآن لم يشتك فريق وتحديداً الفرق الخاسرة من اخطاء تحكيمية.. كل هذا ينصب في المربع الايجابي والجانب السالب ينصب فقط في الحضور الجماهيري الضعيف لكل المباريات التي لعبت وقطعاً ستعود الجماهير للمدرجات متى ما زالت أزمة الوقود «وربنا يصلح الحال»..!

> استقالة الاستاذ محمد الشيخ مدني عادت برئاسة المريخ الى «مربع واحد» المربع الذي ظل لفترة طويلة مكان اجتماعات ومشاورات وتحركات واعتذارات «وحاجات زي دي».. القديم والجديد هنا الظهور «القديم لنج» لجمال الوالي وآدم سوداكال للرئاسة بلا ثالث لهما وجمال الوالي مراراً وتكراراً اعلن عدم رغبته في المنصب مع رغبة شديدة من سوداكال للترشح من جديد.. والعجب والعجب «والعجب» هنا ليس فيصل العجب ولا رمضان العجب العجب في مؤسسة طويلة عريضة لا تجد لها رئيساً..!

> جزء من التكتيك «وحرب الخدعة».. جزء من ساتر أو ستارة يكون خلفها امر آخر.. جزء من ربك حساب الخصوم واحداث المفاجأة.. جزء من هذا وذاك او كله اعتادت عليه الفرق التونسية قبل لقاءاتها الافريقية باعلان غياب كبار نجومها واعمدة الفريق عن المشاركة وهاهو الافريقي التونسي يواصل «حرب الخدعة» معلناً عدم مشاركة نجومه الهمامي والعفري وساسراكو واحمد خليل والهلال لا ولن يهمه مشاركتهم أم لا الهلال يلعب امام الافريقي باسمه وتاريخه وحكاية غياب اللاعب «فلان» أو «فرتكان» غير مهمة ولو انها «قديمة» والهلال «مافايته عليه»..!

> المواقع الاسفيرية الجزائرية التي حولت مباراة الامس بين المريخ والاتحاد الى حرب هاهي المواقع التونسية تتفوق عليها في تحويل لقاء الهلال والافريقي القادم الى معركة اشرس.. والامر لا جديد فيه فدور جمهور الهلال قادم وبتشجيع نظيف معافى «حيشوف» الافريقي بام درمان عاصمة الهلال العجب وباذن الله بعد ان يعمل الهلال بتونس العجب.. فأفضلية الهلال خارج ارضه مدونة بالاتحاد الافريقي ولمرمى الافريقي الهلال واصل واصل.. وفي مباراة الاياب فالافريقي لمرمى الازرق لا ولن يصل..!