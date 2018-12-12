مزرعة.. وخطر قادم.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> .. والمشهد هو

> مضخة صغيرة إن توقفت تضاعفت أسعار اللبن

> .. وأبقار في حلة كوكو كان يمكن أن تنتج الضعف بالحلب الآلي.. لكنها تُحلب بالأيدي (خوف العين)

> .. وجلابيب (سماسرة) يزرعون أرض قلة السيولة الآن لتجفيف مشروع حلة كوكو

وتحويل مزارعه إلى مساكن

> .. والنميري.. وحجر افتتاح وإلى جواره حجر افتتاح.. ومحطة مياه وإلى جوارها محطة مياه كلها تصبح شخصيات في مسرحية مذهلة غريبة.. عن مزرعة حلة كوكو والسودان

> وحجر أساس تغطيه الأشجار الشوكية حجر لافتتاح محطة مياه (إسعافية) لمشروع حلة كوكو

> .. وكلمة إسعافية ما يجعل لها معنى هو أنها تحمل تاريخ 1963م

> .. وتحمل توقيع عبود

> وإسعافية يومها لأن المحطة التي أقامها الإنجليز توقفت بفعل الهرم

> وحجر أساس إلى جوار الحجر الأول.. حجر افتتاح لمحطة مياه ضخمة.. محطة لم تعمل ساعة واحدة لخطأ في التركيب

> والمحطة تقام عام 2009م

(2)

> والمشروع الذي تبلغ مساحته (3700) فدان الذي يغذي العاصمة بنصف احتياجاتها يقوم فيه الآن صراع مخيف بين صناعة الموت وصناعة الحياة

> المشروع الذي كان يعمل بنصف طاقته عام 2015م يعمل الآن بتسعة أعشار طاقته وفخري وطاقم معه يريدون صناعة الحياة.. يسقون كل الأراضي

> وما يقع خارجاً من مشاريع تمتد إليه أيدي المشروع بالمياه

> وطلاب يطلبون أرضاً لزراعة (التوم).. (التوم يجلب ملايين رائعة).. مزارعهم الآن تطل أوراقها فوق الأرض

> ومشروع رائع يطل عام 2014م (مشروع بقرة لكل بيت)

> وفيه البنك الزراعي يتكفل ببقرة لكل بيت.. ويسلم الناس الأموال

> والناس اشتروا التويوتا

> ثم اعتذروا عن تسديد الديون.. كعادة السوداني الذي يعتبر الدولة شيئاً ويعتبر بيته شيئاً آخر

> المشروع الآن يجدد بأسلوب يجعل شراء التويوتا شيئاً يخرج من ألبان البقرة في البيت

> وجبال من النفايات تجعل جداول المشروع تغلق

> وسماسرة يهمهم أن تجف الجداول.. يعملون لهذا

> والتجفيف يرتدي ثياباً قانونية

والسماسرة يشترون أراضي الزراعة والملاك يبيعون تحت الإغراء الهائل

> وتحت شح السيولة الآن

> والقانون والسماسرة يقيمون المدن الأسمنتية

> وأرض المشروع تتقلص

> و(تتقلص) تعني.. لا علف.. ولا علف تعني لا مواشي.. ولا مواشي تعني لا لحوم ولا ألبان.. ولا لحوم ولا ألبان كلمات تعني رطلاً من اللبن أو اللحم يحتاج إلى رطل من الجنيهات

(3)

> والسماسرة والنفايات والمعارضة والنميري والدولة التي تكتفي بأن تقيم محطة لا تعمل ساعة واحدة

و.. و..

> الزحام هذا ما يقدم له تفسيراً وما يقدم نبوءة مخيفة لما يحدث غداً هو..

> الأنس مساء الجمعة عن شح كل شيء بصناعة دقيقة من المعارضة يحكي أن

> مدير مخابرات نميري يحدثه أن الشريف الهندي يجند الطلاب السودانيين الذين يهبطون لندن للدراسة

قال النميري للرجل

> أسمع.. بارك الله في الهندي.. الهندي يعلم هؤلاء الأولاد.. وبأمواله.. ويصبحون خبراء.. ويعودون إلى السودان.. يومها أكون أنا والهندي تحت التراب والسودان موجود

> المعارضة والحكومة كانت هي هذا

> والزراعة وحلة كوكو والمعارضة (سودانية غيرها الآن) أشياء تجلب حكاية عجل كافوري.. ونسخة أخرى من المعارضة اليوم

> وحكاية عجل كافوري هي

> أحدهم كان يمتلك نوعاً نادراً من العجول.. ويغيب أسبوعاً.. وحين يعود يجد أن الحارس باع عجلاً

> والرجل في غيظ مجنون يشتري العجل بسعر خيالي ويذبحه حتى لا يستخدم لانجاب سلالة مميزة من الأبقار في السودان!!!

> >

بريد

دكتور خالد يحدثنا ليقول

> .. أستاذ إسحق

> عام 2010م كان ازدهار الدواء في السودان

> الأدوية كلها متوفرة

> و(350) مليون دولار كانت تكفي.. تكفي

> وشركات الأدوية (للربح) تذهب لتسجيل أسماء إضافية للأدوية

> لهذا أقامت مصانع محلية لآن التسجيل يصبح أسرع.. وزيادة مبيوعات أكثر

> لكن.. مصانع أجنبية في بلدك هي إرهاق كامل للعملة الأجنبية.. والتسجيل المحلي كان يعني جلب للمصانع الأجنبية هذه

> وهكذا كان لا بد من تصنيع يقام بالعملة المحلية فقط.. وهذا ما لم يحدث

> دكتور خالد من السعودية يحدثنا عن أنه

> لا يمكن تفادي الأزمة إلا بهيكلة جديدة للقطاع الصحي

> ثم بداية من الصفر.. من الصفر

> .. دكتور خالد من مكانه وتجربته في السعودية/ يقول إن:

> توفر العملة الأجنبية لا بد له من إلتزام المصارف بتسليم الناس أموالهم بالعملة الأجنبية

> .. وإلا..؟؟

> لكن الدولة التي تفعل هذا.. أين هي

> *

> أستاذ كمال عوض.. الانتباهة

> تحكي أمس أيام ثورة المصاحف ومشاهد أخرى لها رائحة الأيام الرائعة

> ثم تطلب منا أن نعيد تلك الأيام في كتاباتنا

> أستاذ كمال

> قبل شهور ثمانية شرعنا في الإعداد للكتابة عن هذا.. إكمالاً لما بدأناه عام 1992م

> وكنا نريد أن نبدأ بالقاهرة.. والترابي هناك والسنوسي.. وفلان وفلان

> لكن.. بعض الأحداث وبعض الناس كلاهما يرفع إصبعه في وجهنا محذراً

> فما كل الأيام ولا كل الناس كانت لهم رائحة الطلح