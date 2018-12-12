بعثة المريخ تصل الي السودان بدون الزلفاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصلت في الساعات الاولي من فجر اليوم بعثة المريخ الى العاصمة السودانية الخرطوم وذلك بعد ان ادى المريخ مباراة الاياب ضد الاتحاد الجزائري في بطولة زايد للاندية العربية الابطال وتاهل المريخ الى دور الثمانية حيث وصلت البعثة بدون مدرب الفريق الزلفاني الذي غادر الى تونس من الجزائر.

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