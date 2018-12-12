وذكر موقع " لبنان 24" أن استقالة النائب إبراهيم الموسوي للدراجة النارية أتى بسبب زحمة السير الخانقة التي سببتها مباراة كرة قدم في وسط بيروت. وظهرت صورة للنائب اللبناني وهو على دراجة نارية. ومن خلال محادثة هاتفية نشر مقطع منها على وسائل التواصل الإجتماعي أشار النائب الى أنه أكثر من مرة يستخدم الدراجة النارية ولكن هذه المرة "لقطوني".

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة...نائب من "حزب الله" على دراجة نارية في بيروت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .