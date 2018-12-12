موسكو والخرطوم تدرسان الجدوى الأولية لمحطة كهروذرية عائمة في السودان

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بروتوكول اللجنة الحكومية المشتركة أن "الطرفين رحبا بتوقيع خطة العمل… التي تتضمن التحضير لدراسة جدوى أولية بناء محطة كهروذرية في جمهورية السودان، التي تم التوقيع عليها يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في الخرطوم".

وتتميز العلاقات بين موسكو والخرطوم تاريخيا بالودية والمتانة، وتشهد تطورا في عدد من المجالات، من بينها المجال السياسي والاقتصادي والتجاري، حيث شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين دفعة جديدة بعد زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى سوتشي في نوفمبر من العام الماضي، وإجرائه مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تناولت عدد من مجالات التعاون الثنائي ومشاريع مشتركة.