دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مارك زوكربيرغ يطلب من مدراء فيسبوك استخدام هواتف أندرويد بدل آيفون

قالت شرطة مينلو بارك في كاليفورنيا أنه وصلها تهديد بوجود قنبلة في مجمع مينلو بارك الذي يحتوي على المبنى الرئيسي لشركة فيسبوك، لتقوم الشرطة بعدها بإخلاء المبنى من الموظفين للبحث عن أي أدوات أو طرود مشبوهة لإيقاف الخطر المحتمل على المكان.

لكن الشرطة قالت أنها المبنى ظهر أمنًا وخاليًا من أي شبهات بعد التفتيش، وهو الأمر الذي أكدته فيسبوك بعدها، وقالت أن جميع الموظفين والأماكن في المجمع في أمان.

وقال الناطق باسم فيسبوك: “نحن نعمل بشكل متين مع السلطات للتحقيق في مصدر هذه التهديدات، كما نعمل على مراقبة الوضع عن كثب.”

وتعتبر هذه الحالة سابقة من نوعها بالنسبة للشركة، لكن يبدو أن أشخاص لديهم مشاكل عابرة مع فيسبوك نفسها قاموا بالأمر، لا سيما وأن الأمر انتهى دون وجود أي دليل.

التدوينة فيسبوك أخلت مبناها الرئيسي بعد تهديدات بوجود قنبلة ظهرت أولاً على عالم التقنية.