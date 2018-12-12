دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تحدد صيغ مقاطع الفيديو التي يدعمها Google Photos بتخزين غير محدود ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة جوجل عن توقف تطبيق Google Photos عن دعم بعض صيغ ملفات الفيديو بميزة التخزين الغير محدود، كما حددت صيغ ملفات الفيديو التي يتم دعمها على تطبيق الصور بالتخزين الغير محدود خلال الفترة القامة.

دعمت شركة جوجل خلال الفترة الماضية تحميل الصور ومقاطع الفيديو على تطبيق Google Photos بشكل مجاني، إلا أن جوجل تبدأ خلال الفترة القادمة في تغيير خططها لمستقبل خدمة صور جوجل، حيث لا تدعم بعض الصيغ لمحتوى ملفات الفيديو بميزة التخزين المجاني الغير محدود بدءاً من 6 من ديسمبر.

وقد أشارت جوجل إلى التغيير الجديد من خلال تصريحات أخيرة على صفحة دعم جوجل، حيث دعمت عملاق البحث صيغ الفيديو التي تشمل كلاً من ملفاتmpg ،mod ،mmv ،tod ،wmv ،asf ،avi ،divx ،mov ،m4v ،3gp ،3g2 ،mp4 ،m2t ،m2ts أيضاً mts ،mkv وهي الملفات التي مازالت مجانية حتى الآن في صور جوجل.

كما تشير التوقعات أن بعض ملفات الفيديو التي تأتي بصيغة VOB و RAW والتي تم تسجيلها بكاميرات إحترافية، قد تحتاج إلى سعة تخزينية كبيرة، وهي الملفات التي لن يتم تخزينها بشكل مجاني وبسعة غير محدودة على تطبيق صور جوجل خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تحدد صيغ مقاطع الفيديو التي يدعمها Google Photos بتخزين غير محدود ظهر على التقنية بلا حدود.