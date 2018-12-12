ترامب مجدداً: أثق في ولي العهد والسعودية حليف جيد للغاية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه وثقته في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مشيراً إلى أنه "قائد في السعودية وهي حليف جيد للغاية".

وذكر ترامب في مقابلة مع "رويترز" عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد؛ فقال: "يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".

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مقدم بواسطة: رويترز



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وأكد الرئيس الأمريكي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يملك سلطة قوية، والجميع ملتفّ حوله ويدعمه.