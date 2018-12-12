بالفيديو| ذكرها نصار.. قصة تصدير مصر "أوتوبيسات بدورين" لبريطانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مساء الثلاثاء، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، إن 30 شركة متخصصة في صناعة السيارات مسجلة في وزارة التجارة والصناعة.

وتابع أن صناعة السيارات الملاكي تختلف تمامًا عن صناعة "الأوتوبيس"، مشيرًا إلى أن صناعة الأتوبيسات غير مكلفة وتصدر مصر الأوتوبيسات ذات الطابقين للندن.

قصة تصدير مصر للأوتوبيس ذات الطابقين بدأت في مارس عام 2016، حين أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، إطلاق خط تصنيع مباشر لتصدير 60 أتوبيسًا بطابقين إلى لأول مرة إلى بريطانيا. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" في الشهر نفسه، تحت شعار "صنعت في مصر لشوارع لندن" تنتج شركة "إم.سي.في" المصرية لصناعة وسائل النقل والمواصلات 60 حافلة من حافلات لندن الشهيرة ذات الطابقين لتصديرها إلى بريطانيا.

وبدأت شركة "إم.سي.في" العمل مع هيئة النقل في لندن عام 2011 بعد اتفاق شراكة لتصنيع حافلات بها 63 مقعدا إضافة إلى السائق وتتسع لوقوف عدد 19 شخصًا، وأمدت أسطول لندن، التي تستخدم "الأوتوبيس أبو دورين" منذ عام 1947، بـ500 حافلة على مدى سنوات من بين نحو 9 آلاف حافلة تعمل في 675 خطاً، وفق الموقع الإلكتروني لهيئة النقل في لندن.

وتأسست شركة "إم.سي.في" عام 1994 كوكيل عام لشركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة "دايملر إيه.جي."، وبعدها بعام بدأت في تجميع شاحنات لألمانيا والبرازيل، ثم أنشأت الشركة، بعد أربعة سنوات، مصنعها الخاص للحافلات في مصر، وسرعان ما أصبح أكبر مصنع لتصنيع الهياكل الضخمة في الشرق الأوسط، ليبلغ عدد الحافلات التي تصدرها الشركة لدول في منطقة الخليج وأستراليا وأفريقيا ودول في آسيا نحو 6 آلاف حافلة كل عام. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وفي شهر يونيو 2016، جاء غلاف مجلة "Buses" البريطانية، المتخصصة في أخبار النقل والمواصلات، لعدد الشهر بعنوان "صنع في مصر، ويعمل في لندن"، خاص بالأوتوبيسات المصرية في لندن.

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