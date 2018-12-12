شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية محمد بن زايد.. أبوظبي تستضيف مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي والان مع التفاصيل

برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُعقد مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي بنسخته الأولى في أبوظبي؛ لإطلاق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، الرؤية التي تهدف إلى تفعيل وتعزيز التعاون العربي المشترك ووضع حجر الأساس لإنعاش وإحياء الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية، مبنية على المعرفة الرقمية وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية.

وسيشهد المؤتمر إطلاق استراتيجية الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، بحضور ممثلين عن الدول العربية، فضلا عن كبار الخبراء العالميين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الرقمي، ومن ضمنهم الأمم المتحدة والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتستهدف الاستراتيجية دعم التنمية المستدامة والاستثمار في المشاريع التكنولوجية والبنى التحتية في الوطن العربي في مجالات التحول الرقمي، وبناء المدن الذكية والتعليم والرعاية الصحية والزراعة والتصنيع والإنتاج. وسيتم تقديم المبادرات والمشاريع التنموية المنبثقة عن الاستراتيجية لعرضها واعتمادها في القمة العربية للقادة المزمع عقدها في تونس في مارس/ آذار 2019.