شكرا لقرائتكم خبر عن "أيام قرطاج المسرحية" تدين خلع ممثل ملابسه في أحد العروض والان مع التفاصيل

أدانت هيئة مهرجان "أيام قرطاج المسرحية"، في دورتها الـ20، ممارسات الممثل المسرحي حسين مرعي، خلال العرض السوري الألماني "يا كبير"، الذي عرض بفضاء المسرح البلدي الإثنين، إذ فاجأ الحضور وخلع ملابسه.

وقالت هيئة مهرجان "أيام قرطاج المسرحية"، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن "ما فعله الممثل لا يتضمّنه شريط الفيديو الذي اعتمدته لجنة اختيار العروض لبرمجته، في إطار برنامج عروض المهرجان"، معتبرة التصرف "ممارسة فردية معزولة لا مسؤولة ارتكبها الممثل مخلّا بالعقد الأخلاقي الاحترافي المهني، الذي يستوجب الالتزام الحرفي بتفاصيل العرض المقدّم كما وصل إلى إدارة المهرجان".

وأكدت الهيئة أهمية الحفاظ على مبدأ وضمان حرية الإبداع والتعبير كما ينصّ عليها الدستور التونسي، لكن وفق الأعراف والمعايير المتفق عليها والمعمول بها.

فيما أوضح رأفت الزاقوت، مخرج مسرحية "يا كبير"، التي عرضت بمهرجان أيام قرطاج المسرحية، وأثارت جدلا بعد خلع بطلها كل ملابسه، أن الممثل حسين مرعي بطل عرضه باغته بخلع ملابسه، لافتا إلى أن المشهد الأصلي كان يظهر فيه الممثل بالملابس الداخلية فقط دون التخلي عنها، إسقاطا على المأساة التي يمر بها السوريون.

يشار إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، إذ حدثت الواقعة نفسها في دورة سابقة للمهرجان خلال عرض إيطالي.