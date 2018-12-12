شكرا لقرائتكم خبر عن حضروت.. مكتب الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري يصدر تسعيرة أجور النقل في ميناء المكلا والان مع التفاصيل

استجابةً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لشركة النفط بساحل حضرموت بتخفيض سعر مادة الديزل والبترول وتوجيهاته بالتخفيف عن المواطنين ، أصدر مكتب الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري فرع حضرموت تسعيرة لأجور النقل في ميناء المكلا لشاحنات نقل البضائع بما يتناسب مع تخفيض أسعار المحروقات ومراعاة لظروف المواطنين مع الأخذ بعين الأعتبار وضع أجور سائقين الشاحنات بما يخدم المصلحة العامة والذي سينعكس ايجاباً على أجور نقل المواد الغذائية والبضائع بشكل عام وكذلك ازدياد النشاط التجاري بالمحافظة واختيار ميناء المكلا المكان الأفضل والآمن للتجار والشركات لاستيراد بضائعهم .

وشدد مدير عام الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري فرع حضرموت الأستاذ عمر صالح بن بريك على أهمية الالتزام بالتسعيرة الصادرة من الهيئة للإخوة مكاتب النقل والشركات العاملة بميناء المكلا للعمل بموجبها .