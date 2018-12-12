شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. ماذا حدث في الانتخابات البلدية السعودية 2015؟ والان مع التفاصيل

ف مثل هذا اليوم عام 2015، أجريت الانتخابات البلدية السعودية، وهي تعد ثالث انتخابات بلدية عامة في تاريخ السعودية بعد انتخابات 2005 و2011، وتعد هذه الانتخابات الأولى في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتشارك فيها للمرة الأولى المرأة كناخبة ومرشحة.

وبدأ قيد الناخبين و تحديث البيانات السابقة لمدة 23 يوما تبدأ في 22 أغسطس من عام 2015 و ينتهي قيد الناخبين في 14 سبتمبر 2015 ، و يبدأ في تسجيل المرشحين لمدة 17 يوما تبدأ في 30 اغسطس من عام 2015 و تنتهي في 17 سبتمبر 2015 ، و يكون يوم الإقتراع في 12 ديسمبر 2015 من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الخامسة مساءاً .

ويحق لكل مواطن و مواطنة من المدنيين و بلغ سنه 18 سنة هجرية فما فوق و يملك هوية وطنية و سجل قيده الإنتخابي المشاركة في إنتخابات المجالس البلدية السعودية . و يحق لكل مواطن و مواطنة من المدنيين الترشيح لعضوية المجالس البلدية في حالة أنه يحمل مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها و يبلغ سنه 25 سنة هجرية فما فوق و بعض الشروط الأخرى الخاصة بالمرشحين.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين 1.7 مليون ناخب و ناخبة، فيما بلغ عدد الدوائر الإنتخابية 343 دائرة إنتخابية موزعة على كافة مدن و مناطق المملكة العربية السعودية.

وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ نتائج الانتخابات البلدية في 2 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 13 ديسمبر 2015، في 1296 مركزًا.

وقد شهدت الانتخابات مشاركة 702.542 ناخبًا وناخبة بنسبة مشاركة بلغت 47.4% من إجمالي المقيدين، وفاز بعضوية المجالس البلدية 2.106 أعضاء، منها 20 سيدة فُزْنَ بمامجموعه 1% من مُجمل المقاعد الانتخابية.