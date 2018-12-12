شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عالمية تتوقع انكماش حاد للاقتصاد الايراني خلال 2019 والان مع التفاصيل

قالت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن" التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "فيتش"، أنه من المحتمل الاكيد أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً خلال العام 2019 بمعدل 4.3% دفعة واحدة.

وذكرت فيتش سوليوشن في مذكرة بحثية عن اقتصاديات الشركة الأوسط، إن اقتصاد إيران سجل الأداء الأضعف في الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، ووضع قيود على الاستثمارات والمعاملات المالية الدولية معها.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أيضاً انكماش الاقتصاد الإيراني بمعدل 1.5% و3.6% خلال عامي 2018 و2019 على الترتيب.

وشملت حزمة العقوبات الأمريكية الثانية والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قطاعات عديدة أبرزها إدارات بناء السفن والموانئ والأساطيل البحرية وشركات النفط الحكومية وحظر شراء النفط ومنتجاته وأي مواد بتروكيماوية وحظر خدمات التأمين الخاصة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى منع المعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني.

من جهة أخرى، تطرقت فيتش سوليوشن إلى توقعات بشأن ثقة المستثمرين في اقتصاديات المنطقة خلال 2019، إذ استبعدت أن تتأثر ثقة الاستثمار في أسواق الخليج بأي ارتفاعات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية، نظراً لاستقرار أداء الاقتصاد الكلي على نطاق واسع بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت أن ثقة المستثمرين بالأسواق الخليجية وعلى رأسها الإمارات والسعودية تأتي مدعومة بأرصدة احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة وأصول صناديق الثروة السيادية، فضلاً عن تدفقات الإيرادات النفطية القوية.