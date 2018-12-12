شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل: لا نخطط لعودة محرك البحث في الصين والان مع التفاصيل

أكد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، "سوندار بيتشاي" أن شركته لا تخطط لإعادة تشغيل محرك البحث جوجل في الصين، غير أن الفكرة مازالت قيد الدراسة.

ووفقا لموقع "تك كرنش" المختص بأخبار التكنولوجيا، فإن تصريحات "بيتشاي" جاءت أمام لجنة قضائية تابعة للكونجرس الأمريكي، بالتزامن مع جلسات التدقيق في عمليات شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.

وكان قد تم حظر موقع جوجل في الصين منذ عام 2010، لكن الوحدة التابعة لشركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، تحاول العودة من جديد للصين، التي تحتوي على أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم.

وجاء في تصريحات "سوندار بيتشاي" للجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء "لا توجد في الوقت الحالي خطط لإطلاق محرك بحث في الصين".

وأضاف أن جوجل لا تجري أي مباحثات مع الحكومة الصينية في الوقت الحالي، وتعهد بأن يلتزم بالشفافية مع المشرعين الأمريكيين، إذا قدمت الشركة خدمات بحث في الصين.