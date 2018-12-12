شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشتري 50 ألف طن من القمح الأمريكي في مناقصة عالمية والان مع التفاصيل

قال تجار أوروبيون إن وزارة التجارة العراقية اشترت 50 ألف طن من القمح لتوريدها من الولايات المتحدة في مناقصة عالمية أُغلقت الأسبوع الماضي.

وجرى شراء القمح من شركة إيه.دي.إم للتجارة بسعر 320.31 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن دون التفريغ.

وكان هذا الشراء متوقعا على نطاق واسع؛ لأن القمح المشترى عُرض بأقل سعر في المناقصة يوم 3 ديسمبر/كانون الأول.

غير أن الوزارة طلبت استمرار سريان العروض حتى أمس الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول، وأتمت عملية الشراء النهائية مساء الثلاثاء.

ويعد العراق أحد أكبر مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط؛ حيث يحتاج إلى إمدادات قمح سنوية بين 4.5 و5 ملايين طن، ولديه فجوة استيراد بنحو مليوني طن سنويا.

وتنفق البلاد مليارات الدولارات سنويا على برنامج يعود إلى عهد صدام حسين لتوفير الخبز وسلع أساسية أخرى بأسعار مدعمة.

وتستورد الشركة العامة لتجارة الحبوب القمح في الأساس من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

وتعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب بصفة دورية مناقصات عالمية لاستيراد القمح من أجل برنامج الغذاء المدعم الذي يغطي الدقيق وزيت الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال والذي بدأ العمل به في 1991 لمواجهة عقوبات اقتصادية فرضتها الأمم المتحدة.

وصنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في نهاية يوليو، العراق عند ‭B-‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش إن تصنيف العراق مُكبَّل بالاعتماد على السلع الأولية وحوكمة ضعيفة ومخاطر سياسية مرتفعة وقطاع مصرفي غير متطور.

وأشارت فيتش إلى أن تصنيف العراق مدعوم بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة احتياطيات النقد الأجنبي وتدني مستوى التزامات خدمة الدين والدعم المالي الدولي.

والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، حيث يضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.

ويُصنَّف العراق رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم بنحو 115 مليار برميل، وتحوي البصرة أكبر ثروة نفطية في العراق.