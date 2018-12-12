شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي لصناعات الطيران" توقع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 535 مليون دولار والان مع التفاصيل

أعلنت دبي لصناعات الطيران المحدودة، الأربعاء، توقيع صفقة تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة لأجل 4 سنوات بقيمة 535 مليون دولار، وسيتم تقديمه عبر 8 بنوك إقليمية. وقام بنك الإمارات دبي الوطني بترتيب الصفقة باعتباره البنك المكلف بالترتيب لها والجهة المكلفة بإدارة دفاتر الإصدار.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن الصفقة تشمل خيارا لزيادة حجم التسهيل إلى 600 مليون دولار، وسوف تدعم الصفقة احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وبموجب هذه الصفقة يصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة للشركة إلى 2.1 مليار دولار.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "إن هذه الصفقة تؤكد توافر سيولة قوية في السوق وتعكس الثقة باستراتيجية دبي لصناعات الطيران وسمعتها، كما ستعزز الصفقة إلى حد كبير من مرونتنا المالية وتوفر عنصرا آخر للتنويع في استراتيجية التمويل بالشركة".

من جانبه، قال أحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني: "تعكس هذه الصفقة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم ‘دبي لصناعات الطيران’ في إطار شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع الشركة".