شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يحتفل بتسجيل أغنية "شبهك أوي" والان مع التفاصيل

احتفل المطرب المصري هاني شاكر بتسجيل أغنيته الجديدة "شبهك أوي" بأحد استوديوهات القاهرة، التي يعود بها إلى جمهوره بعد فترة غياب دامت لأكثر من 6 أشهر.

الأغنية من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء، وتوزيع باسم منير، وهندسة صوتية أحمد جودة، وديجيتال ميديا فاروق يحيى.





وتعاقد هاني شاكر، الملقب بأمير الغناء العربي، مؤخراً على التوزيع الديجيتال لأغنية "شبهك أوي"، التي يتم طرحها الشهر الجاري، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الأخرى.



















