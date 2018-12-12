شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 75% من مشروع الإمارات العالمية للألمنيوم لتعدين البوكسيت بغينيا والان مع التفاصيل

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الثلاثاء، عن إنجاز نسبة 75% من الأعمال الإنشائية لمشروع الشركة لتعدين البوكسيت في جمهورية غينيا في غرب أفريقيا.

ويعد المشروع الذي تبلغ ميزانيته نحو 1.4 مليار دولار أكبر مشروع تنموي في جمهورية غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة، وتطوره شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومن المتوقع أن تنطلق أول صادرات البوكسيت من المشروع خلال النصف الثاني من عام 2019.

ويعمل أكثر من 3 آلاف شخص حالياً -80% منهم من مواطني غينيا- في عمليات بناء مشروع منجم غينيا ألومينا ومرافق التصدير المرتبطة به، واستغرق المشروع نحو 23 مليون ساعة عمل حتى الآن، ما يعادل عمل شخص لمدة 18000 سنة، كما سجلت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن ما يقرب من 9 ملايين ساعة عمل دون إصابة، ويبلغ إجمالي معدل تكرار الإصابة في العام حتى الآن 0.8 لكل مليون ساعة عمل، أي أقل من ربع المعيار العالمي لتعدين البوكسيت العام الماضي.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يشكل الوصول إلى هذه المرحلة خطوة بارزة في مسيرة مشروعنا في غينيا، ودلالة على قربنا من المراحل النهائية لهذا الصرح المهم، كما يركز فريقنا هناك على تحقيق الأهداف بأمان ومسؤولية وفي الوقت المحدد ووفقاً للميزانية المكرسة، ويعكس هذا الإنجاز مدى تقدم سير العمل بشكل جيد استعداداً لبدء أعمال التعدين والتصدير من المشروع الذي سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الغيني وتحقيق قيمة مضافة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم".

يشار إلى أن جمهورية غينيا هي أكبر مصدر للبوكسيت في العالم، وسيساهم المشروع بشكل كبير في دعم صادرات البلد من المادة الخام التي يستخرج منها الألمنيوم، وتتوقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن تصل نسبة إنتاج البوكسيت إلى ما يقارب 12 مليون طن سنوياً عند استقرار العمليات في هذه المنطقة، وسيتم بيع البوكسيت من المشروع لمنتجي الألمنيوم في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، للتوسع على المستوى الدولي لتأمين إمدادات المواد الخام عالية الجودة لمرافقها لإنتاج الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافة إلى مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حاليا عمليات البناء لأول مصفاة للألومينا في دولة الإمارات، وذلك في موقع الشركة في منطقة الطويلة بمنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي، التي ستعمل على تكرير خام البوكسيت وتحويله إلى مادة الألومينا التي تعد المادة الخام لتغذية مصاهر الألمنيوم.

يقع امتياز مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن في مقاطعة بوكي شمال غربي غينيا بالقرب من المناجم الموجودة التي تديرها شركات أخرى.

ومن المقرر أن يستخدم مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن خطوط السكك الحديدية القائمة التي تستخدمها شركات أخرى لنقل البوكسيت من المنجم إلى الميناء، والتي تقدر بنحو 90 كيلومترا، وتعمل الشركة حالياً على بناء محطات سكك حديدية للربط بين مرافقها، كما تقوم غينيا ألومينا كوربوريشن ببناء مرافق الميناء، بما في ذلك ساحة التفريغ ورصيف التصدير في ميناء كمسار.

ومع انطلاق العمليات التشغيلية من المتوقع أن يوفر المشروع فرصاً وظيفية مباشرة لــ400 شخص، بالإضافة إلى نحو 400 من المقاولين الفرعيين، وتستثمر غينيا ألومينا كوربوريشن أيضًا في دعم المجتمعات القريبة من عملياتها، وتتناول قضايا مثل الصحة والتعليم والتدريب.